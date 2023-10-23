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Цыденов отреагировал на сравнение бурятов с боевиками ХАМАС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/alexeytsydenov

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах расистскими.

Мильман на интервью на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он высказался о бурятах как не о людях, а о животных «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

«Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время - гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом», — написал в телеграм-канале Цыденов.

По его словам, от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Он отметил, что судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будет. И предложил этого «пациента» принять на принудительное лечение.

«Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину.
И, если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно», — добавил губернатор.

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Политика #Местная власть #Бурятия
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anubis77

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Asd10

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scorpion2777

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