Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах расистскими.

Мильман на интервью на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он высказался о бурятах как не о людях, а о животных «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

«Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время - гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом», — написал в телеграм-канале Цыденов.

По его словам, от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Он отметил, что судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будет. И предложил этого «пациента» принять на принудительное лечение.

«Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину.

И, если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно», — добавил губернатор.