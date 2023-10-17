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Ученый предложил ввести оплату за посещение Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Северный Байкал
Фото: © Олеся Чистякова

«Экономический барьер» в виде въездной платы порядка 50 тысяч рублей надо ввести, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, страдающий из-за нехватки инфраструктуры, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Ученый подчеркнул, что ожидается значительный рост посетителей Байкала в ближайшие годы, и создание соответствующей инфраструктуры требует большого времени.

«Диких туристов, которые туда (на Байкал) приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития — сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер», — цитирует ученого «Прайм».

В целях сохранения озера, экономическое ограничение необходимо. Данилов-Данильян отметил, что через два-три года количество туристов на Байкале достигнет пяти миллионов человек в год, в то время как доступная инфраструктура не может принять такое количество посетителей.

Ученый предложил установить «плату за въезд» для всех, кто не живет в Прибайкалье в размере около 50 тысяч рублей. По его мнению, это необходимо для сдерживания потока неорганизованных туристов и обеспечения устойчивого развития региона.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает