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Дефицит кадров в Новосибирской области достиг исторического рекорда

Источник:
Sibnet.ru
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Дефицит кадров в Новосибирской области достиг исторического рекорда, больше всего не хватает специалистов в автобизнесе и медицине, сообщает hh.ru.

Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов — у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

В Новосибирской области максимальные значения hh.индекса были зафиксированы в январе и марте – 4,1 резюме на вакансию, однако, дальше он стал стабильно снижаться, и последние два месяца (август и сентябрь) соотношение спроса и предложения на рынке труда в регионе держится на уровне три резюме на вакансию.

«В "базе" этой проблемы – сокращение трудоспособного населения в стране, в первую очередь, за счет выхода на рынок труда малого поколения 90-х и уход с него большого поколения 60+, а с другой стороны – растущий спрос на персонал со стороны восстанавливающего бизнеса. Мы видим, что работодатели сейчас активно ищут новые решения кадрового вопроса», — сказал директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

В разрезе профсфер, наиболее дефицитными в Новосибирской области стали специалисты из автобизнеса, в том числе, автослесари и автомастера. На одну вакансию для них приходится всего 1,5 резюме.

Также в топ-10 самых дефицитных кадров вошли специалисты из сфер «Медицина, фармацевтика» (1,8 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,9), «Строительство, недвижимость» (2,1), «Производство, сервисное обслуживание» и «Розничная торговля».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает