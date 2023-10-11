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Антибактериальные пленки создали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Институт катализа СО РАН
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Сибирского федерального университета с коллегами из России и Индии разработали целлюлозные биопленки, обогащенные наночастицами из листьев брусники. Продукт обладает антибактериальной активностью и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов.

В качестве восстановителя при получении биметаллических наночастиц серебра и меди использовали экстракт листьев брусники. Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами

«Гибридные наноцеллюлозные пленки подавляли рост клинически значимых патогенов, являющихся источником внутрибольничных инфекций. Антимикробные свойства пленки также предотвращали рост микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Так, помидоры, упакованные в гибридную наноцеллюлозу, оставались свежими, сохраняли влажность и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения», — сказала профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.

Такой материал можно использовать для разработки антимикробных раневых повязок и покрытий для заживления ран, для пищевой упаковки, продлевающей срок годности пищевых продуктов.

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Наука #Наука #Красноярск
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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))