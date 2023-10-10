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Бурятский кровоостанавливающий жгут запустили в производство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

КРЭТ (Концерн) Госкорпорации Ростех разработал и начал опытное производство кровоостанавливающего жгута «ЖУК-1» для спасения раненых в боевых ситуациях, сообщил журналистам замгенерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Универсальный кровоостанавливающий жгут «ЖУК» турникетного типа разработало «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в КРЭТ). Жгут останавливает кровотечение ног и рук.

«Партия кровоостанавливающего жгута "ЖУК-1" была передана волонтерам для тестирования в зоне спецоперации. Мы получили положительные отзывы от участников СВО и мединструкторов. Сейчас собираем обратную связь, чтобы доработать "ЖУК" до эталона», — сказал Мельников.

Простота использования — жгут можно легко наложить одной рукой — позволяет применять его в случаях самопомощи. При этом он эффективно останавливает кровотечение даже при наложении поверх зимней одежды.

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Наука #Наука #Бурятия
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Топ комментариев

kygear

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Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

pepelmetal

"Так, на днях российская авиабомба ФАБ-1500 полностью уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ...