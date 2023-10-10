Бурятский кровоостанавливающий жгут запустили в производство

КРЭТ (Концерн) Госкорпорации Ростех разработал и начал опытное производство кровоостанавливающего жгута «ЖУК-1» для спасения раненых в боевых ситуациях, сообщил журналистам замгенерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Универсальный кровоостанавливающий жгут «ЖУК» турникетного типа разработало «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в КРЭТ). Жгут останавливает кровотечение ног и рук.

«Партия кровоостанавливающего жгута "ЖУК-1" была передана волонтерам для тестирования в зоне спецоперации. Мы получили положительные отзывы от участников СВО и мединструкторов. Сейчас собираем обратную связь, чтобы доработать "ЖУК" до эталона», — сказал Мельников.

Простота использования — жгут можно легко наложить одной рукой — позволяет применять его в случаях самопомощи. При этом он эффективно останавливает кровотечение даже при наложении поверх зимней одежды.