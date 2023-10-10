Иноагент Максим Галкин стал патриотом Израиля

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) поддержал Израиль и изъявил желание помогать стране в тяжелые времена.

Военный конфликт Палестины и Израиля начался 7 октября. ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару.

Галкин после отъезда из России после начала СВО проживает вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле. После начала войны он сообщил в соцсетях, что не намерен уезжать из государства.

«Если бы я служил в армии Израиля и были бы какие-то основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль — я бы пошел», — написал он.

Кроме этого шоумен отметил, что пойдет сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим гражданам Израиля.

«Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. В сложное время для Израиля», — добавил Галкин.