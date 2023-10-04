Депутат Госдумы потребовала от Симоньян извиниться перед сибиряками

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова потребовала от главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян извиниться перед сибиряками за размышления о термоядерном взрыве в Сибири.

«Маргарита, высказывания о том, что ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы – сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление… Поэтому вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от испытаний на Семипалатинском полигоне», — сказала Прусакова в видеообращении в телеграм-канале.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах» над Сибирью, ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники. Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, как физик по образованию, поставил под сомнение безопасность каких-то взрывов над Сибирью.