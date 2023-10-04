Бывшего редактора Первого канала заочно лишили свободы

Суд вынес приговор бывшему редактору Первого канала Марине
Овсянниковой по делу о фейках про армию ВС РФ.
Марина Овсянникова стала известна после того, как появилась
с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала. После инцидента женщина
уехала из России.
Овсянникова обвинили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК
РФ (Публичное распространение фейков об использовании ВС РФ, совершенное по
мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы).
Суд приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,
сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной
с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года.
Овсянникова после приговора опубликовала в телеграм-канале заявление
для Басманного суда, отметив, что своей вины не признает.
«Вы прекрасно знаете, что вдвинутое против меня уголовное
обвинение абсурдно и политически мотивировано. Мне решили устроить
показательную порку за то, что я не испугалась и назвала вещи своими именами.
Российское телевидение — лживой машиной пропаганды», — говорится в заявлении.