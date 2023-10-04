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Бывшего редактора Первого канала заочно лишили свободы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Марины Овсянниковой

Суд вынес приговор бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой по делу о фейках про армию ВС РФ.

Марина Овсянникова стала известна после того, как появилась с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала. После инцидента женщина уехала из России.

Овсянникова обвинили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение фейков об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы).

Суд приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года.

Овсянникова после приговора опубликовала в телеграм-канале заявление для Басманного суда, отметив, что своей вины не признает.

«Вы прекрасно знаете, что вдвинутое против меня уголовное обвинение абсурдно и политически мотивировано. Мне решили устроить показательную порку за то, что я не испугалась и назвала вещи своими именами. Российское телевидение — лживой машиной пропаганды», — говорится в заявлении.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...