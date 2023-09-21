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Порно создает 14 причин разрыва отношений

Источник:
Sibnet.ru
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Порно
Фото: © Дмитрий Шевчик

Американские психологи из Университета Боулинг-Грин обнаружили 14 основных аспектов, приводящих к конфликтам между партнерами из-за порнографии. закончится просмотр видео может даже разрывом.

«Мы обнаружили, что состоящие в браке люди с большей вероятностью с неприятием относятся к порнографии. Многие рассматривают подобное содержимое как форму супружеское неверности», — объяснила в исследовании ведущий автор научной работы Камилла Хоугланд.

Главная причина конфликтов вокруг порно — религия. Затем возникают вопросы равенства полов, семейные ценности, убеждения, что порнография изображает сексуальность в негативном ключе, страх перед порнозависимостью и отрицательное влияние порно на психику.

Также причинами конфликтов становится отношение к порно как к форме эксплуатации, нетерпимость к представленному в порно поведению людей, опасения из-за влияния порнографии на мужчин и детей, дискомфорт из-за демонстрации сцен секса и наготы, а также моральное неприятие порнографии как явления и отвращения к нему, признание порно неестественным и извращенным зрелищем.

Поэтому пары, которые не смогли спокойно обсудить разные взгляды на порнографию могут даже расстаться. Единственный выход — адекватный диалог между партнерами.

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