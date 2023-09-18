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Подаренная Ким Чен Ыну ушанка оказалась из Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЦТАК

Экс-глава Тувы, сенатор Шолбан Кара-оол рассказал, что главе КНДР Ким Чен Ыну подарили соболиную шапку из Тувы.

«Наша соболиная шапка в подарок лидеру КНДР!», — написал Шолбан Кара-оол. На фото видно, что соболиную шапку вручил Ким Чен Ыну министр обороны РФ Сергей Шойгу — выходец из Тувы.

Ким Чен Ын побывал в России с большим визитом. Он посетил космодром Восточный, где провел переговоры с Владимиром Путиным, и Комсомольск-на-Амуре, где ему показали российские авиационные заводы. Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. 

16 сентября Ким Чен Ын также посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра и посетил Приморский океанариум.

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Политика #Россия #Тува
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