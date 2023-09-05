Гуф откровенно рассказал о своей зависимости

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) страдает от алкогольной и наркотической зависимости с 1990-х годов, выжить ему помогают реабилитационные центры.

Гуф признался, что впервые попробовал наркотики в 13 лет. С тех пор он периодически злоупотребляет, и ежегодно на 2-3 месяца попадает в рехабы. Сейчас рэперу 43 года.

«Я несколько раз просил помощи у мамы. Она вызывала каких-то шарлатанов. Они мне устраивали искусственную смерть, чтобы я отъехал, а потом пришел в себя. Человек даже не знал, на чем я», — вспомнил Гуф один из периодов жизни в интервью врача-нарколога Игоря Лазарева.

Максимальный срок воздержания от наркотиков и алкоголя, по словам Гуфа, — семь месяцев. Сейчас рэпер проходит очередную реабилитацию, но признается, что без стимуляторов ему тяжело.