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Новицкий рассказал о любимых песнях в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/Alexander Vysotsky

Космонавт Олег Новицкий рассказал, какие песни слушают они с коллегами в космосе, среди них оказались советские шлягеры.

«На станции слушаем разные песни. У нас есть плейлист из нескольких песен, которые мы выбираем еще на старте. Там есть "Беловежская пуща", "Синий иней" и другие», — сказал Новицкий на шоу-подкаста «Неформат» на Первом канале, посвященному фильму «Вызов».

Новицкий добавил, что у космонавтов есть традиция выходить из гостиницы под песню «Трава у дома», которая стала официальным гимном российской космонавтики.

Олег Новицкий снялся в фильме «Вызов». Он играл на МКС космонавта, которому сделали операцию прямо в космосе. Цифровая премьера российской космической драмы прошла 1 сентября в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

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Наука #Космос #Музыка
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