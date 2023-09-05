Новицкий рассказал о любимых песнях в космосе

Космонавт Олег Новицкий рассказал, какие песни слушают они с коллегами в космосе, среди них оказались советские шлягеры.

«На станции слушаем разные песни. У нас есть плейлист из нескольких песен, которые мы выбираем еще на старте. Там есть "Беловежская пуща", "Синий иней" и другие», — сказал Новицкий на шоу-подкаста «Неформат» на Первом канале, посвященному фильму «Вызов».

Новицкий добавил, что у космонавтов есть традиция выходить из гостиницы под песню «Трава у дома», которая стала официальным гимном российской космонавтики.

Олег Новицкий снялся в фильме «Вызов». Он играл на МКС космонавта, которому сделали операцию прямо в космосе. Цифровая премьера российской космической драмы прошла 1 сентября в онлайн-кинотеатрах START и Wink.