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Фильм «Вызов» выйдет в онлайн‑кинотеатрах 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Цифровая премьера российской космической драмы «Вызов» состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

«Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. В итоговую версию фильма вошли 30 минут, отснятых на Международной космической станции (МКС).

По сюжету торакальный хирург Евгения Беляева (Юлия Пересильд) всего за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта Олега Богданова (его сыграл настоящий летчик-космонавт Олег Новицкий). Ей впервые предстоит провести уникальную операцию в условиях невесомости.

В фильме снялись еще два реальных космонавта — Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Также в ролях Милош Бикович, Владимир Машков, Игорь Гордин.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...