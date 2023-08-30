«Голубая Луна» взойдет в небе: чего ждать?

Необычное астрономическое явление увидят жители Земли — второй раз за месяц произойдет суперлуние. Из-за редкости его называют «Голубой Луной». Когда можно увидеть красивую Луну и что она принесет?

В этом году в августе состоится целых два суперлуния — явления, когда полнолуние совпадает по времени с моментом прохождения перигея — ближайшей точки к Земле на орбите Луны.

В этот момент Луна приближается к Земле, ее угловой размер на небосводе немного увеличивается. Поэтому ее хорошо наблюдать на небосклоне. Первое суперлуние было 2 августа, а второе состоится в ночь на 31 августа.

Это довольно редкое событие, наблюдаемое в среднем каждые 2,7154 года. Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны (около 29,5 дня). Второе полнолуние в месяце называют «Голубая Луна».

На самом деле цвет спутника Земли не меняется. Все дело в том, что в английском языке есть выражение «Once in a Blue Moon» («Однажды при голубой Луне»), то есть крайне редко.

В 1943 году в американском научно-популярном астрономическом журнале «Sky & Telescope» ошибочно растиражировали мнение, что второе полнолуние в месяц и есть «Голубая Луна» со ссылкой на данные, найденные в издании «Фермерского альманаха» 1937 года. И хотя это не так, но из-за редкости явления можно называть второе полнолуние в месяце «Голубой Луной».

Что принесет «Голубая Луна»?

«Голубая Луна» не только красивое явление, с точки зрения астрологии она даст новые возможности. Управлять полнолунием будет созвездие Рыб, в это время раскрываются тайны и находятся давно забытые вещи. Темы прошлого будут преследовать каждого, а события заставят решить определенную ситуацию.

«Каждый начнет больше чувствовать — эмоции и сострадание могут вами управлять. 31 августа почувствуйте ваши истинные желания!» — сказала Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

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По ее словам, это время для творческих людей, а также для тех, кто служит другим. Многие отдадут энергию сознательно и будут готовы помогать. Фантазия будет ярко проявляться, поэтому астролог советует воспользоваться вдохновением и доработать свои идеи. Задуманные в этот период проекты реализуются.

В полнолуние важно остерегаться непроверенных идей, также не стоит совершать импульсивные покупки, только запланированные заранее. В этот день не рекомендуется заниматься заготовками — запасы плохо сохранятся.

«В бизнесе время полнолуния — время крупных сделок. Многие начинают сотрудничать, благодаря чему и получают лучший результат! Также в это время лучше рекламировать себя и рассказать о своих начинаниях или просить повышения», — отметила Гикис.