Расходы россиян на подготовку детей к школе резко выросли

Российские родители в преддверии нового учебного года в среднем потратили на сборы ребенка в школу около 43 тысяч рублей, следует из данных ВЦИОМ.

По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 9804 рубля (30%). Основной статьей расходов стала школьная одежда и обувь: родители потратили на нее более 20 тысяч рублей — на 23% больше, чем в прошлом году, отмечается в исследовании.

Примерно 5 тысяч рублей опрошенные родители потратили на покупку нового рюкзака или школьной сумки — это на 21% больше, чем в прошлом году. На покупку учебно-методического материала у респондентов ушло 4688 рублей — показатель вырос на 40%.

Школьная канцелярия в среднем обошлась в 3500 рублей, это на 22% больше, чем в прошлом году. К отдельной статье отнесены взносы родителей на школьные нужды. Кроме того, родители в среднем потратят на подарки учителям ко Дню знаний 2113 рублей (на 36% больше).

По данным ВЦИОМ, подготовка ребенка к школе в этом году затронет каждого второго россиянина — дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан.