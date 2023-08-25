Девушка заработала миллионы долларов на продаже улиток

Девушка в Германии стала разводить гигантских улиток и теперь зарабатывает на своем хобби миллионы долларов.

Крис Бакли из Мюнхена заинтересовалась улитками, когда у нее появился маленький ребенок. Ему требовался постоянный уход из-за болезни, поэтому девушка уволилась с работы, пишет Independent.

Единственный доход, который на тот момент был у семьи, — социальная выплата и продовольственные пожертвования от местной церкви. В какой-то момент Крис завела домашнюю африканскую улитку, заплатив за нее 60 евро.

«Идея завести улитку была очень привлекательной. Они не требуют никакого внимания», — объяснила свой выбор девушка. Вскоре после этого она начала публиковать в соцсетях видео с питомцем, завоевывая популярность у пользователей.

Люди начали писать девушке и спрашивать, где купить такую же улитку, и она решила заняться их разведением. Это дело оказалось настолько успешным, что ее семья быстро перестала нуждаться в чем-либо.

По словам женщины, на продаже улиток она зарабатывает миллионы долларов в год. Теперь у нее есть целая ферма, на которой живут более 5 тысяч особей, а за их состоянием следят три нанятых сотрудника.