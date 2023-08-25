НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Девушка заработала миллионы долларов на продаже улиток

Источник:
Sibnet.ru
216 2
Фото: Cadet-nev / CC BY-SA 4.0

Девушка в Германии стала разводить гигантских улиток и теперь зарабатывает на своем хобби миллионы долларов.

Крис Бакли из Мюнхена заинтересовалась улитками, когда у нее появился маленький ребенок. Ему требовался постоянный уход из-за болезни, поэтому девушка уволилась с работы, пишет Independent.

Единственный доход, который на тот момент был у семьи, — социальная выплата и продовольственные пожертвования от местной церкви. В какой-то момент Крис завела домашнюю африканскую улитку, заплатив за нее 60 евро.

«Идея завести улитку была очень привлекательной. Они не требуют никакого внимания», — объяснила свой выбор девушка. Вскоре после этого она начала публиковать в соцсетях видео с питомцем, завоевывая популярность у пользователей.

Люди начали писать девушке и спрашивать, где купить такую же улитку, и она решила заняться их разведением. Это дело оказалось настолько успешным, что ее семья быстро перестала нуждаться в чем-либо.

По словам женщины, на продаже улиток она зарабатывает миллионы долларов в год. Теперь у нее есть целая ферма, на которой живут более 5 тысяч особей, а за их состоянием следят три нанятых сотрудника.

Еще по теме
Потепление стало угрозой для жизни императорских пингвинов
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Умер ждавший 12 лет хозяина пес Мухтар
Умер популярный пес из мемов
смотреть все
Жизнь #Звери #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (2)
Картина дня
Лукашенко раскрыл дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
Крым опроверг эвакуацию населения
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
УАЗ «Патриот» получит новый дизайн
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

No!

Если бы такой сброс делали Россия или Китай то вони на бы было. А тут все нормально, якобы

Удавиков

Международное агентство по атомной энергии признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.Надо...

Shurkoff

Слава Богу, еще и у первого надо было забирать, кто такую "дичь" вообще смотрит?

paramedic

Всё бы ничего, но я покупал все симки в салонах по паспорту.Две из семи уже второй раз требуют подтвердить.Скоро...