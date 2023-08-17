Виторган саркастически высказался о России

Актер Максим Виторган сходил на концерт Земфиры (признана иноагентом в России) и не удержался от замечаний в адрес России.

«Концерт, надо сказать, прекрасный. (Так пока можно говорить? Это не дискредитация чего-нибудь, чего нельзя дискредитировать?) Певица в отличной форме. <…> Полное поле — тысяч пятнадцать — совершенно счастливых в эту минуту людей. В общем, в Риге было очень хорошо. А в России… А в России Земфира — иноагент. Ну, то есть, не прошел враг, не обманул», — написал Виторган в соцсети.

После начала СВО Виторган опубликовал в соцсетях черный квадрат, высказывая свое отношение к происходящему. На какое-то время он уезжал из России в Израиль, но потом вернулся.