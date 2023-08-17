Нюша опубликовала сексуальные фото в честь 33‑летия

Певица Нюша отметила 33-летие 15 августа. В честь этого она опубликовала пост в соцсети с сексуальными фотографиями, но нарвалась на критику подписчиков.

«Я люблю, ценю тебя, жизнь. Я все ближе знакомлюсь с собой… И с этим удивительным миром. И я благодарна за бесценный опыт, который приобретаю», — написала Нюша под фото в откровенном леопардовом купальнике.

Фото: © @nyusha_nyusha

Подписчики певицы не оценили ее образ. В комментариях они отметили, что Нюша потеряла индивидуальность, став «как все». Многие и вовсе решили, что на фото не Нюша, а Оксана Самойлова.

Нюша не стала обращать внимание на хейт и только поблагодарила тех, кто поздравил ее с днем рождения.