Снято на iPhone: лучшие фото

Объявлены победители 16-й ежегодной премии iPhone Photography Awards 2023 — это конкурс фотографий, сделанных исключительно на iPhone.

Гран-при получил Иван Сильва из Мексики за кадр «Герой». Снимок он сделал на iPhone 12 Pro Max.

Первое место в номинации «Фотограф года» получила Тея Миху из Германии за изображение «Деревня соевого соуса». Второе — Саша Борозан из Боснии и Герцеговины за снимок «Укрощение волн», третье — американец Дереку Хагеру за работу «Утро в Тусоне».

Также были выбраны победители в 14 номинациях. Наибольшее количество лучших снимков было сделано на iPhone 12 Pro Max. Но в некоторых случаях победили iPhone 11, iPhone X и iPhone 7/7 Plus.