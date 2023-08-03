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Снято на iPhone: лучшие фото

Источник:
Sibnet.ru
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Объявлены победители 16-й ежегодной премии iPhone Photography Awards 2023 — это конкурс фотографий, сделанных исключительно на iPhone.

Гран-при получил Иван Сильва из Мексики за кадр «Герой». Снимок он сделал на iPhone 12 Pro Max.

Первое место в номинации «Фотограф года» получила Тея Миху из Германии за изображение «Деревня соевого соуса». Второе — Саша Борозан из Боснии и Герцеговины за снимок «Укрощение волн», третье — американец Дереку Хагеру за работу «Утро в Тусоне».

Также были выбраны победители в 14 номинациях. Наибольшее количество лучших снимков было сделано на iPhone 12 Pro Max. Но в некоторых случаях победили iPhone 11, iPhone X и iPhone 7/7 Plus.

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