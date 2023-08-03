НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производство муки из сверчков запустят в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
177 2
Сверчок
Фото: Eerschay / CC BY-SA 4.0

Новосибирская компания «Энтопротеин» планирует запустить производство высокобелковой муки и кормов из сверчков к 2025 году, сообщил ее генеральный директор Евгений Демидов.

По словам Демидова, такое производство перспективно, так как традиционное сельское хозяйство не способно накормить увеличивающееся население планеты, а насекомые могут заменить привычные источники белка.

«Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно», — цитирует ТАСС Демидова.

Мука из насекомых обогащена необходимыми аминокислотами. Также в ней большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги выше, чем в лососе.

Новосибирская компания разработала собственную технологию производства насекомых и собирается лицензировать ее к 2025 году. Тогда же планируется запуск серийного производства муки.

Еще по теме
Взрывной рост: повышение пошлин изменит рынок вина
Врач посоветовала продукты для снижения давления
Россия запретила вывоз риса и рисовой крупы
Путин пообещал ряду африканских стран поставить зерно бесплатно
смотреть все
Экономика #Продукты #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Запад приказал Украине взять Крым
Обсуждение (2)
Картина дня
Трампу грозит 561 год тюрьмы
Запад признал прочность российской экономики перед санкциями
Журналиста WSJ потрясло количество ампутаций в ВСУ
Отсрочку предложили давать айтишникам без высшего образования
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...