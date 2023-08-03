Производство муки из сверчков запустят в Новосибирске

Новосибирская компания «Энтопротеин» планирует запустить производство высокобелковой муки и кормов из сверчков к 2025 году, сообщил ее генеральный директор Евгений Демидов.

По словам Демидова, такое производство перспективно, так как традиционное сельское хозяйство не способно накормить увеличивающееся население планеты, а насекомые могут заменить привычные источники белка.

«Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно», — цитирует ТАСС Демидова.

Мука из насекомых обогащена необходимыми аминокислотами. Также в ней большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги выше, чем в лососе.

Новосибирская компания разработала собственную технологию производства насекомых и собирается лицензировать ее к 2025 году. Тогда же планируется запуск серийного производства муки.