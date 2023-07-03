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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ученые предсказали исход войны между Россией и США

Источник:
Sibnet.ru
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Ядерная война между США и Россией приведет к смерти более 5 миллиардов человек от голода, заявили ученые института Future of Life.

«Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99% населения Америки, Европы, России и Китая», — сообщается в видео Future of Life, размещенном на YouTube.

Если одна из сторон использует ядерное оружие, то другая моментально ответит. Итогом первых атак станет выведение из строя электроники и энергосетей, а дальнейшие удары будут наноситься по военным и ядерным объектам.

В итоге наступит долгая ядерная зима. Средняя температура по всей планете снизится на 15-30 градусов Цельсия.

Ученые отметили, что не могут точно сказать, сколько людей переживут ядерную войну. Но, по их мнению, чем больше людей узнают об ужасающих последствиях, тем больше вероятность ее избежать.

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