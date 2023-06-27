Дана Борисова сделала девять абортов до 30 лет

Ведущая Дана Борисова призналась, что много раз делала аборты, до 30 лет она девять раз прибегала к этой процедуре.

Борисова рассказала, что аборты ей приходилось делать и на маленьких, и на больших сроках.

По ее словам, все дело в воспитании. Родители никогда ей не рассказывали, как должны строиться отношения мужчины и женщины, и не объясняли, что такое женское достоинство. Поэтому учиться приходилось самой.

«Мне всегда казалось, что, если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать "нет". И в плане секса была безответственна», — сказала ведущая в эксклюзивном интервью Premier.

Сейчас Дане Борисовой 45 лет. У нее есть одна 15-летняя дочь Полина, которая родилась в браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Пара рассталась спустя восемь месяцев после брака.