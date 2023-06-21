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Немецкий таблоид Bild заменит журналистов искусственным интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
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Работа
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники крупного немецкого таблоида Bild попали под сокращения, часть журналистов, редакторов и фоторедакторов заменят искусственным интеллектом.

«К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, которые выполняют работу, легко заменяемую автоматическими процессами», — сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо издателя к сотрудникам.

За последнее время продажи Bild упали с 4,5 миллиона до 1 миллиона. Сокращение сотрудников позволит сэкономить порядка 100 миллионов евро.

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Экономика #Рынок труда #Интернет
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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

Asd10

Так уже, ))) как следует из приведенной статьи. А вот что бы это значило с точки зрения эволюционного...

GammiPluh

Но по итогу украинки почему то больше на поляков засматриваются чем на украинцев))))