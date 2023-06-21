Немецкий таблоид Bild заменит журналистов искусственным интеллектом

Сотрудники крупного немецкого таблоида Bild попали под сокращения, часть журналистов, редакторов и фоторедакторов заменят искусственным интеллектом.

«К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, которые выполняют работу, легко заменяемую автоматическими процессами», — сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо издателя к сотрудникам.

За последнее время продажи Bild упали с 4,5 миллиона до 1 миллиона. Сокращение сотрудников позволит сэкономить порядка 100 миллионов евро.