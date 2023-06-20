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Моря в Сибири были теплыми в меловой период

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) / CC BY 2.5

Исследователи из Санкт-Петербургского университета проанализировали останки праисторических рептилий, обнаруженных на территории северной Восточной Сибири. Около 100 миллионов лет назад, средняя температура морской воды соответствовала температуре воды в современном Средиземном море.

В долине реки Пясина на севере Красноярского края во время раскопок удалось найти зубы, позвонки и другие кости плезиозавров, мозазавров и черепах — рептилий позднего мелового периода.

Большая часть найденных костей принадлежала плезиозаврам — рептилиям, которые при плавании использовали сразу четыре ласта, чего не встречается у современных рептилий: черепах, крокодилов, ящериц и других. Как считают палеонтологи СПбГУ, древние представители этого класса животных достигали 20 метров в длину и были важной частью мезозойской фауны.

Изотопный анализ показал, что температура воды в верхнемеловую эпоху в данном регионе составляла 14–16 градусов. Это значительно теплее, чем сейчас.

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Наука #Наука #Красноярск
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Captain Nemo

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Alhazred

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nicollaich

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MuCbE

Ты просто не правильно на все это смотришь. Если ты представишь себе что все что делает Украина сейчас...