Соду будут производить на Алтае из местного сырья

Один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки компания «Сибирское стекло» построит свое предприятие в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Соглашение об этом он подписал на форуме ПМЭФ с руководителем компании Антоном Мором.

Завод по производству соды появится в Михайловском районе. Сырье планируется добывать из месторождения озера Танатар. Далее компания планирует использовать соду для производства стиральных порошков и других чистящих средств.

«Инвестиции серьезные — 1,2 миллиарда рублей. И что еще очень важно — в Михайловском районе появятся новые рабочие места. На предприятии будут заняты 150 человек. Завод планируется запустить через два с половиной года, сейчас идет проектирование», — добавил он.

Также компания занимается сбором и переработкой ненужного потребителям стекла. Из него делают новые бутылки, которые снова можно использовать.