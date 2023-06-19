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Соду будут производить на Алтае из местного сырья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Сибирское стекло»

Один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки компания «Сибирское стекло» построит свое предприятие в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. 

Соглашение об этом он подписал на форуме ПМЭФ с руководителем компании Антоном Мором.

Завод по производству соды появится в Михайловском районе. Сырье планируется добывать из месторождения озера Танатар. Далее компания планирует использовать соду для производства стиральных порошков и других чистящих средств.

«Инвестиции серьезные — 1,2 миллиарда рублей. И что еще очень важно — в Михайловском районе появятся новые рабочие места. На предприятии будут заняты 150 человек. Завод планируется запустить через два с половиной года, сейчас идет проектирование», — добавил он.

Также компания занимается сбором и переработкой ненужного потребителям стекла. Из него делают новые бутылки, которые снова можно использовать.

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mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Captain Nemo

Еще одну Укропию хочешь.По ходу вы сударь впадаете в неонацизм.Или что принесла твоя украина тебе свободы.Вас...

nicollaich

Контрнаступ буксует.А гадить надо.Оплачено долларами.

Alhazred

Ага, только без поставок западной бронетехники, ВСУ бы уже на мотороллерах в атаку шло)))