Неожиданный персонаж вернется в «Форсаж 11»

Зрители, успевшие посмотреть «Форсаж 10», неофициально вышедший в кинотеатрах России с 25 мая, увидели всех основных персонажей, которые появятся в 11 части. Для тех, кто фильм не смотрел, далее будет содержаться спойлер.

По сюжету 10 части «Форсажа», семья Доминика Торетто становится пешкой в мстительной игре сына наркобарона Данте (Джейсон Момоа). Он похищает сына Дома, чтобы заставит его страдать.

Финал «Форсажа 10» не завершает историю противостояния Данте и Торетто. В сцене после титров становится известно, кто присоединится к семье Торетто — Люк Хоббс.

Хоббс появляется с группой захвата в заброшенном здании и отвечает на звонок с неизвестного номера. Данте говорит, что его тоже ждет месть, потому что именно он убил его отца.

Неожиданность возвращения героя Дуэйна Джонсона в том, что ранее актер на отрез отказывался работать с Вином Дизелем. У партнеров по «Форсажу» давний конфликт во взглядах на работу в проекте.

«Форсаж 11» станет не только завершением 10-й части, но и финалом франшизы. Возможно, создатели вернут в проект кого-то еще из персонажей, задействованных в пятой части.