Производство вагонов выросло на Алтае

Производство вагонов в Алтайском крае в прошлом году за счет возросшего спроса увеличилось на треть, спрос продолжает расти и в этом году, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Производство вагонов в крае занимаются на двух предприятиях: Барнаульский ВРЗ и Алтайвагон.

«Сейчас за счет рекордных урожаев и переориентации логистических цепочек на Восток спросом пользуются вагоны-бункеры для перевозки зерна, а также полувагоны и крытые вагоны. В итоге за прошлый год наши вагоностроители выпустили на треть больше продукции, а за январь-апрель этого года рост по ряду типов вагонов составил около 40%», — сообщил он.

Губернатор добавил, что, по имеющимся признакам, тенденция сохранится, и развитие сферы продолжится.

«На ближайшие месяцы контракты заключены, а значит, производственные мощности будут загружены, а сотрудники предприятий — обеспечены стабильной работой», — уточнил Томенко.

При этом он отметил, что в прошлом году спрос снижался, и только во втором полугодии ситуация изменилась.