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Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Люся Чеботина выступила на премии RU.TV. Она начала петь вживую, задыхаясь и «съедая» слова, а потом отдала микрофон помощнику и исполнила страстный танец.

На премии RU.TV Чеботина выступила с песней «Солнце Монако». Певица пела вживую и активно танцевала, что отразилось на качестве исполнения песни.

В конце песни Чеботина избавилась от микрофона, встала на четвереньки и показала зрителям танец в стиле Strip.

Поклонники певицы осудили выступление. Многим показалась эротика лишней, другие посчитали что пренебрегать качественным пением ради танцев — неуместно.

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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

shatlnk

куда уехал цырк, в какие города?, погонщики ведут усталого верблюда.