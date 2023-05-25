Певица Люся Чеботина выступила на премии RU.TV. Она начала петь вживую, задыхаясь и «съедая» слова, а потом отдала микрофон помощнику и исполнила страстный танец.

На премии RU.TV Чеботина выступила с песней «Солнце Монако». Певица пела вживую и активно танцевала, что отразилось на качестве исполнения песни.

В конце песни Чеботина избавилась от микрофона, встала на четвереньки и показала зрителям танец в стиле Strip.

Поклонники певицы осудили выступление. Многим показалась эротика лишней, другие посчитали что пренебрегать качественным пением ради танцев — неуместно.