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Любопытного лисенка сняли на видео в заповеднике «Хакасский»

Источник:
Sibnet.ru
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Инспектор снял видео с маленьким и любопытным лисенком, который не испугался человека, сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский».

Госинспектор заповедника Владимир Пигин увидел лисят и решил снять красивые кадры. Один из малышей продолжил позировать, даже после того, как заметил инспектора.

Лисы — одни из обитателей заповедника. Обычно лисята появляются ранней весной, а к осени они могут жить самостоятельно. Тогда они уходят на несколько километров от родителей и постепенно находят себе пару.

Лиса может питаться всем, что меньше ее самой по размеру — зайцами, мышами, лягушками.

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