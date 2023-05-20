Певице Шер исполнилось 77 лет

Певица и актриса Шер в субботу, 20 мая, празднует день рождения. Ей исполняется 77 лет, 60 из которых она профессионально занимается музыкой.

Шер мечтала стать знаменитой артисткой с раннего детства. Путь к мечте оказался не очень длинным: первый успех пришел к ней в 1965 году, года ей было всего 19 лет. Тогда Шер в составе со своим мужем записала песню «I Got You Babe», которая добралась до вершины американских и британских чартов.

На сегодняшний день в музыкальной карьере Шер не перечесть наград. Более того, певица стала рекордсменом в мире музыки. На момент публикации она единственная из исполнительниц, чьи песни достигали верхней десятки Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е годы).

Кроме музыкальной карьеры Шер известна и как актриса. Одна из самых первых и больших ролей — Александра Мэдфорд в фильме «Иствикские ведьмы».

В настоящее время Шер увлечена политикой. После начала военной спецоперации певица заявила, что готова приютить украинских беженцев в своем доме.