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Новые виды клещей в Сибири оказались переносчиками чумы

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Тюменского медицинского университета обнаружили в Бурятии и Туве три новых вида клещей, способных переносить чуму и лихорадку Западного Нила. Носителями членистоногих оказались летучие мыши.

Обнаруженные клещи относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae. Первые являются переносчиками бартонеллеза, вторые — чумы, боррелиоза, энцефалита, туляремии, лихорадки Западного Нила и других инфекций.

Большую часть клещей собрали с отловленных в Туве и Бурятии рукокрылых, говорится в статье исследователей, опубликованной изданием Persian Journal of Acarology.

Ученые считают, что новые виды клещей попали на территорию России из Китая, поэтому специалисты намерены в дальнейшем сотрудничать с китайскими учеными для более детального изучения выявленных членистоногих.

При этом бить тревогу пока рано — Роспотребнадзор в комментарии «Интерфаксу» отметил, что данные виды клещей не нападают на человека. Таким образом, для заражения нужен контакт с носителем клеща — летучей мышью.

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Наука #Наука #Тува #Бурятия
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