НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Гриффины» пошутили про Новосибирск в серии про русских хакеров

Источник:
Sibnet.ru
313 1

Новая серия американского мультсериала «Гриффины» о взломе аккаунта пса Брайана русским хакером из Челябинска прошлась по главным стереотипам о России. Одна из шуток касалась Новосибирска.

В 19 серии 21 сезона популярного мультсериала «Гриффины», аккаунт пса Брайна взламывает русский хакер. Мэг, которую озвучивает русскоговорящая актриса Мила Кунис, неожиданно слишком много знает о России.

«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки», — по-русски с акцентом говорит Мэг голосом Кунис.

Героиня признается, что выучила русский язык по видеороликам и чатам, но сначала эта была фраза: «Пожалуйста, не убивайте меня». 

Затем герои мультфильма отправляются в Челябинск, именно там и живет хакер Иван. У Мэг и Ивана завязывается роман, и девушка остается жить в России. Серия называется «Из России с любовью, часть 1». Видимо, в следующей серии будет продолжение.

Комедийный сериал «Гриффины» идет в США с 1999 года. Герои сериала уже путешествовали в Москву в одном из сезонов, где встречались с Владимиром Путиным, на тот момент премьер-министром.

Еще по теме
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Снятый по реальной истории фильм «Юра дворник» вышел в прокат
Два русских военных фильма вышли в прокат перед 9 мая
Вышел полноценный трейлер второй части «Дюны»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Кремль оценил данные США о российских потерях
Описана реакция Путина на атаку беспилотников
Обсуждение (1)
Картина дня
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»
Украинские беспилотники атаковали Крым и Севастополь
Губернатор Никитин заявил, что Прилепин «родился в бронежилете»
Склады с порохом вспыхнули под Екатеринбургом
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Все статьи
Топ комментариев

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?