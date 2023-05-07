«Гриффины» пошутили про Новосибирск в серии про русских хакеров

Новая серия американского мультсериала «Гриффины» о взломе аккаунта пса Брайана русским хакером из Челябинска прошлась по главным стереотипам о России. Одна из шуток касалась Новосибирска.

В 19 серии 21 сезона популярного мультсериала «Гриффины», аккаунт пса Брайна взламывает русский хакер. Мэг, которую озвучивает русскоговорящая актриса Мила Кунис, неожиданно слишком много знает о России.

«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки», — по-русски с акцентом говорит Мэг голосом Кунис.

Героиня признается, что выучила русский язык по видеороликам и чатам, но сначала эта была фраза: «Пожалуйста, не убивайте меня».

Затем герои мультфильма отправляются в Челябинск, именно там и живет хакер Иван. У Мэг и Ивана завязывается роман, и девушка остается жить в России. Серия называется «Из России с любовью, часть 1». Видимо, в следующей серии будет продолжение.

Комедийный сериал «Гриффины» идет в США с 1999 года. Герои сериала уже путешествовали в Москву в одном из сезонов, где встречались с Владимиром Путиным, на тот момент премьер-министром.