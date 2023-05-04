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Панно в честь участников СВО изготовят на камнерезном заводе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Зенитно-ракетная бригада из Хакасии
Фото: © Sibnet.ru

Панно в честь героев специальной военной операции изготовят на Колыванском камнерезном заводе, действующем в Алтайском крае с 1802 года, сообщает Минкультуры края.

Панно выполнят в технике «флорентийская мозаика». В основе эскизного решения художника Николая Зайкова – изображение трех воинов, солдат в полный рост на небольшом постаменте. Автор проекта считает это ассоциативной отсылкой к образам Троицы, Трех богатырей. 

Обрамлять панно будет Георгиевская лента. Его установят в здании военно-исторического краеведческого музея, который сейчас реконструируется. 

Автор уже выезжал на Колыванский камнерезный завод для оценки палитры камней. В ближайшее время эскиз будет доработан, и начнется его воплощение в камне.

Колыванский камнерезный завод — предприятие по обработке камня в селе Колывань Алтайского края. С 1802 года здесь из яшмы, агата, порфира, мрамора, гранита изготавливались вазы, камины, торшеры, колонны для дворцов. С середины прошлого века развивалась обработка цветных камней для технических и художественных изделий.

В 1825 году здесь стартовало изготовление крупнейшей в мире чаши «Царица ваз» высотой более 2,5 метра и диаметром около 5 метров, ее доставили в Санкт-Петербург только в 1843 году. Она и сегодня хранится в Эрмитаже. В 1856 году началось производство 18 колонн из ревневской яшмы для Храма Христа Спасителя, за год выполняли две-три колонны, последнюю отгрузили в Москву в 1862 году.

Флорентийская мозаика – технически сложнейшая разновидность мозаики. Мастера используют цветные поделочные камни определенных оттенков, которым придают нужную форму и огранку. После обработки каменные элементы состыковываются друг с другом, образуя рисунок.


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Культгид #Искусство #Алтайский край
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