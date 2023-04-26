Алтайские контрактники получат дополнительные выплаты

Контрактники из Алтайского края, участвующие в спецоперации, получат дополнительные 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.

Выплата распространится на тех, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года. Это сделано для того, чтобы уравнять довольствие мобилизованных и контрактников в зоне специальной военной операции.

«1 марта 2023 года, будут получать дополнительную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки, как вы знаете, уже есть для мобилизованных. Постановление Правительства региона по контрактникам готово», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Средства боец сможет получить независимо от места проживания, но он должен состоять на воинском учете в Военном комиссариате Алтайского края.