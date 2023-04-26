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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Алтайские контрактники получат дополнительные выплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Вокзал
Вокзал
Фото: © Sibnet.ru

Контрактники из Алтайского края, участвующие в спецоперации, получат дополнительные 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.

Выплата распространится на тех, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года. Это сделано для того, чтобы уравнять довольствие мобилизованных и контрактников в зоне специальной военной операции.

«1 марта 2023 года, будут получать дополнительную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки, как вы знаете, уже есть для мобилизованных. Постановление Правительства региона по контрактникам готово», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Средства боец сможет получить независимо от места проживания, но он должен состоять на воинском учете в Военном комиссариате Алтайского края.

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Оборона #Армия #Алтайский край
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))