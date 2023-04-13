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Ученые рассчитали траекторию метеора над Иркутской областью

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Иркутского планетария построили примерную траекторию движения яркого метеора, который наблюдали в Иркутской области и Бурятии 6 апреля.

Тело двигалось над территорией Киренского района Иркутской области и перестало быть видимым в безлюдных местах — в окрестностях хребта Акиткан, ограничивающего Северо-Байкальское нагорье.

Максимальной яркости метеор достиг на высоте 31,2 километра, сделали вывод в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Он двигался со скоростью 22 километра в секунду, энерговыделение при столкновении составило 0,23 килотонны в тротиловом эквиваленте.

«Для сравнения, энерговыделение при падении Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года составило 440 килотонн», — приводит данные Иркутский планетарий.

Метеор — это само явление «падающей звезды», красивый след на ночном небе. Метеорит — упавшее на поверхность Земли внеземное тело, не сгоревшее полностью в атмосфере.

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