Ученые рассчитали траекторию метеора над Иркутской областью

Ученые Иркутского планетария построили примерную траекторию движения яркого метеора, который наблюдали в Иркутской области и Бурятии 6 апреля.

Тело двигалось над территорией Киренского района Иркутской области и перестало быть видимым в безлюдных местах — в окрестностях хребта Акиткан, ограничивающего Северо-Байкальское нагорье.

Максимальной яркости метеор достиг на высоте 31,2 километра, сделали вывод в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Он двигался со скоростью 22 километра в секунду, энерговыделение при столкновении составило 0,23 килотонны в тротиловом эквиваленте.

«Для сравнения, энерговыделение при падении Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года составило 440 килотонн», — приводит данные Иркутский планетарий.

Метеор — это само явление «падающей звезды», красивый след на ночном небе. Метеорит — упавшее на поверхность Земли внеземное тело, не сгоревшее полностью в атмосфере.