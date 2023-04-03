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Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» провалился в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»

Главная новинка в кинотеатрах, фильм «Любовь-морковь: Восстание машин», не смогла пробиться в пятерку лидеров по кассовым сборам. Зрители продолжили выбирать картины, вышедшие в прокат ранее.

По итогам прошедшего уикенда, лидером проката остался фильм «Джон Уик 4». Боевик с Киану Ривзом за второй уикенд собрал 191,7 миллиона рублей, сообщается на сайте издания «Кинобизнес». 

На втором месте мультфильм «Коты Эрмитажа» (68,5 миллиона рублей). На третьей и четвертой строчках тоже старые фильмы — «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (62,4 миллиона) и «Поехавшая» (34,7 миллиона).

Среди новинок прошлой недели лучшим стал мультфильм «Приключения аргонавтов» с кассой 34,2 миллиона рублей.

А главный претендент на лидерство, фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко, оказался провальным. Комедия не смогла собрать за уикенд и 30 миллионов.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........