Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» провалился в прокате

Главная новинка в кинотеатрах, фильм «Любовь-морковь: Восстание машин», не смогла пробиться в пятерку лидеров по кассовым сборам. Зрители продолжили выбирать картины, вышедшие в прокат ранее.

По итогам прошедшего уикенда, лидером проката остался фильм «Джон Уик 4». Боевик с Киану Ривзом за второй уикенд собрал 191,7 миллиона рублей, сообщается на сайте издания «Кинобизнес».

На втором месте мультфильм «Коты Эрмитажа» (68,5 миллиона рублей). На третьей и четвертой строчках тоже старые фильмы — «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (62,4 миллиона) и «Поехавшая» (34,7 миллиона).

Среди новинок прошлой недели лучшим стал мультфильм «Приключения аргонавтов» с кассой 34,2 миллиона рублей.

А главный претендент на лидерство, фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко, оказался провальным. Комедия не смогла собрать за уикенд и 30 миллионов.