Уроженка Читы смогла развернуть Басту на «Голосе»

София Мальцева из Читы спела песню «Мне нравится, что вы больны не мной» на слепых прослушиваниях и стала участницей шоу «Голос 11».

Двадцатилетняя уроженка Читы, которая учится в Москве эстрадно-джазовому пению, исполнила романс «Мне нравится, что вы больны не мной».

Девушка допела композицию и была уверена, что к ней никто не повернулся. В последнюю секунду кнопку нажал рэпер Баста. Он оказался ценителем романса. Другие члены жюри также похвалили исполнение девушки и порадовались выбору коллеги.

Кастинг на «Голос» прошли участники со всей России. На слепых прослушиваниях выступят музыканты из 59 регионов России и стран СНГ.