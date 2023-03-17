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Уроженка Читы смогла развернуть Басту на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

София Мальцева из Читы спела песню «Мне нравится, что вы больны не мной» на слепых прослушиваниях и стала участницей шоу «Голос 11».

Двадцатилетняя уроженка Читы, которая учится в Москве эстрадно-джазовому пению, исполнила романс «Мне нравится, что вы больны не мной».

Девушка допела композицию и была уверена, что к ней никто не повернулся. В последнюю секунду кнопку нажал рэпер Баста. Он оказался ценителем романса. Другие члены жюри также похвалили исполнение девушки и порадовались выбору коллеги.

Кастинг на «Голос» прошли участники со всей России. На слепых прослушиваниях выступят музыканты из 59 регионов России и стран СНГ.

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Культгид #Мир ТВ
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Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

Так позвони бывшим сослуживцам с Украины и скажи им чтобы сдавали Артемовск... кстати наемников в Авдеевке...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!

pepelmetal

Любая ракета, с самонаведением, с тобой не согласится

Asd10

Так это ты с автором здесь общаешься??? 0_0