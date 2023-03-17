Уроженка Читы смогла развернуть Басту на «Голосе»

Фото: © кадр из шоу «Голос»
София Мальцева из Читы спела песню «Мне нравится, что вы больны не мной» на слепых прослушиваниях и стала участницей шоу «Голос 11».
Двадцатилетняя уроженка Читы, которая учится в Москве эстрадно-джазовому пению, исполнила романс «Мне нравится, что вы больны не мной».
Девушка допела композицию и была уверена, что к ней никто не повернулся. В последнюю секунду кнопку нажал рэпер Баста. Он оказался ценителем романса. Другие члены жюри также похвалили исполнение девушки и порадовались выбору коллеги.
Кастинг на «Голос» прошли участники со всей России. На слепых прослушиваниях выступят музыканты из 59 регионов России и стран СНГ.
GammiPluhТак позвони бывшим сослуживцам с Украины и скажи им чтобы сдавали Артемовск... кстати наемников в Авдеевке...
pepelmetalКакие бы не последовали, всем всё равно!
pepelmetalЛюбая ракета, с самонаведением, с тобой не согласится
Asd10Так это ты с автором здесь общаешься??? 0_0