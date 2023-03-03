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Слепые прослушивания 11‑го сезона «Голоса» стартуют на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети шоу «Голос»

Премьера 11-го сезона шоу «Голос» состоится в пятницу, 3 марта, в 21.45 на Первом канале. В новом сезоне появятся сразу два новых наставника.

Наставниками команд в «Голосе-11» стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был полуфиналистом второго сезона «Голоса» в 2013 году.

Кастинг на «Голос» прошли участники со всей России. На слепых прослушиваниях выступят музыканты из 59 регионов России и стран СНГ. Ведущей «Голоса» останется Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева в детском проекте.

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В 11-м сезоне «Голоса» зрителей ждут слепые прослушивания, поединки, нокауты и решающие музыкальные дуэли, где в прямом эфире выберут победителя всего сезона.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??