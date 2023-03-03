Слепые прослушивания 11‑го сезона «Голоса» стартуют на Первом канале

Премьера 11-го сезона шоу «Голос» состоится в пятницу, 3 марта, в 21.45 на Первом канале. В новом сезоне появятся сразу два новых наставника.

Наставниками команд в «Голосе-11» стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был полуфиналистом второго сезона «Голоса» в 2013 году.

Кастинг на «Голос» прошли участники со всей России. На слепых прослушиваниях выступят музыканты из 59 регионов России и стран СНГ. Ведущей «Голоса» останется Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева в детском проекте.

Финал 10-го сезона детского «Голоса» завершился скандалом

В 11-м сезоне «Голоса» зрителей ждут слепые прослушивания, поединки, нокауты и решающие музыкальные дуэли, где в прямом эфире выберут победителя всего сезона.