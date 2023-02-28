Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки

Зрители детского «Голоса» требуют пересмотреть результаты финала 10-го сезона, в котором победила Анна Доровская из команды Басты. Результаты голосования посчитали нечестными, потому что ведущая Яна Чурикова назвала неверный номер другой участницы — Миланы Пономаренко.

Финал 10-го сезона проекта «Голос. Дети» прошел в прямом эфире Первого канала 22 февраля. Он традиционно состоял из двух частей: финала и суперфинала.

В первом этапе выступили девять участников, по трое из каждой команды. Конкурсантам были присвоены порядковые номера, которые в течение эфира телезрители отправляли в смс на единый номер.

Участница команды Егора Крида Милана Пономаренко выступала под номером 03. Она стала победительницей в своей тройке и прошла в суперфинал. Также этап финала с помощью зрителей преодолели Павел Зилёв из команды МакSим (номер 04) и Анна Доровская из команды Басты (номер для голосования 09).

В суперфинале участники выступили еще с одной песней, а телезрители должны были заново голосовать по тем же номерам, которые детям присвоили в начале эфира.

Оговорка Чуриковой привела к скандалу

Перед началом выступления суперфиналистов ведущая Яна Чурикова еще раз перечислила имена участников с номерами, на которые присылать голоса. Но перед выступлением Миланы Пономаренко оговорилась.

«Открывает суперфинальное состязание команда Егора Крида и его подопечная Милана Пономаренко, номер для голосования – 01», — сказала Чурикова в прямом эфире, хотя номер девочки – 03.

В итоге, суперфинал закончился победой Анны Доровской. Зрительские голоса распределились следующим образом: за Милану Пономаренко проголосовали 32,6% зрителей, Павел Зилёв получил 14,6% голосов, а Анна Доровская — 52,8%.

В соцсетях начался бунт. Зрители уверены, что из-за оговорки Чуриковой невнимательные поклонники проекта начали отправлять голоса с другим номером. Кто-то из пользователей Сети утверждает, что смс-сообщения с номером 01, названным ведущей, не отправлялись.

Недовольные поклонники детского «Голоса» запустили в соцсетях хэштег «Покажите настоящие результаты» и просят Первый канал разобраться с ситуацией. Продюсеры «Голоса» пока никак не прокомментировали ситуацию.