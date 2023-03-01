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Ситуация с жаловавшимися омскими артиллеристами разрешилась

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Мобилизованные из Омской области артиллеристы 504-го танкового полка, которые пожаловавшиеся на расформирование полка и перевод их в мотострелки, возвращены на службу по своей специальности, сообщил губернатор Александр Бурков.

Мобилизованные из Омской области артиллеристы в середине февраля записали видео, в котором пожаловались, что после прибытия на территорию Донбасса им сообщили, что их полк расформирован, а военные передаются в подчинение ДНР.

Кроме этого, их стали переучивать в пехотинцев, а также требовать деньги за бензин для вывоза на полигон, а в случае отказа — пригрозили отправить на передовую без переподготовки. Губернатор заявил, что свяжется с Миноборны.

«После нашего диалога Минобороны приняло решение, что ребят возвращают в то направление, по которому их готовили. Они из пехоты переведены обратно в артиллеристы», — рассказал Бурков в эфире ГТРК «Иртыш» в среду.

По его словам, во вторник с бойцами этого подразделения был организован телемост, родственники мобилизованных услышали, как они несут службу.

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Оборона #Армия #Омск
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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.