Ситуация с жаловавшимися омскими артиллеристами разрешилась

Мобилизованные из Омской области артиллеристы 504-го танкового полка, которые пожаловавшиеся на расформирование полка и перевод их в мотострелки, возвращены на службу по своей специальности, сообщил губернатор Александр Бурков.

Мобилизованные из Омской области артиллеристы в середине февраля записали видео, в котором пожаловались, что после прибытия на территорию Донбасса им сообщили, что их полк расформирован, а военные передаются в подчинение ДНР.

Кроме этого, их стали переучивать в пехотинцев, а также требовать деньги за бензин для вывоза на полигон, а в случае отказа — пригрозили отправить на передовую без переподготовки. Губернатор заявил, что свяжется с Миноборны.

«После нашего диалога Минобороны приняло решение, что ребят возвращают в то направление, по которому их готовили. Они из пехоты переведены обратно в артиллеристы», — рассказал Бурков в эфире ГТРК «Иртыш» в среду.

По его словам, во вторник с бойцами этого подразделения был организован телемост, родственники мобилизованных услышали, как они несут службу.