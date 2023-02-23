Использовать смартфон перед сном нежелательно, если человек не хочет бороться с бессонницей и мигренью, а в дальнейшем получить проблемы с кожей.

Американская платформа оценки исследования провела эксперимент с более чем 2 тысячами человек, пользующихся смартфонами перед сном. Ученые выяснили, что большинству испытуемых после использования мобильного телефона на засыпание требовался один час.

Помимо проблем за засыпанием, смартфон может ухудшить состояния кожи и привести к раннему старению. Синий свет, излучаемый экраном, длиннее ультрафиолетовых волн, он быстрее проникает в глубокие слои кожи, вызывая окислительное повреждение клеточной ДНК.

Это приводит к снижению синтеза коллагена и эластина, а также вызывает огрубение кожи и расширение пор. Кроме того, синий свет способствует потемнению кожи и образованию свободных радикалов, ускоряющих ее старение.

А еще смартфоны вызывают мигрень. При фокусировке взгляда на экране телефона, глаза получают множество визуальных сигналов, которые оказывают определенное воздействие на головной мозг.