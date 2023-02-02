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Видеокамер на новосибирских дорогах установят вдвое больше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/gibdd24

Около 50 комплексов фото- и видеофиксации появятся для профилактики аварий на дорогах Новосибирской области, в 2022 году были установлены 28 комплексов, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

«Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году», — сказал Бабенков.

По его словам, в прошлом году на дорогах Новосибирской области работали 230 комплексов, и аварийность на участках, где ведется видеонаблюдение, практически сводится к нулю. Установка и ввод в эксплуатацию новых комплексов планируется в мае этого года.

Бабенков добавил, что фото- и видеофиксация — один из самых эффективных способов обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2022 году на территории региона зарегистрировано более 2,1 тысячи происшествий, в которых погибли 255 человек и пострадали 2,7 тысячи человек. Количество ДТП выросло на 20% по сравнению в 2021 годом, смертность снизилась на 1,9%.

В прошлом году было наложено около 2 миллиарда административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...