Видеокамер на новосибирских дорогах установят вдвое больше

Около 50 комплексов фото- и видеофиксации появятся для профилактики аварий на дорогах Новосибирской области, в 2022 году были установлены 28 комплексов, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

«Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году», — сказал Бабенков.

По его словам, в прошлом году на дорогах Новосибирской области работали 230 комплексов, и аварийность на участках, где ведется видеонаблюдение, практически сводится к нулю. Установка и ввод в эксплуатацию новых комплексов планируется в мае этого года.

Бабенков добавил, что фото- и видеофиксация — один из самых эффективных способов обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2022 году на территории региона зарегистрировано более 2,1 тысячи происшествий, в которых погибли 255 человек и пострадали 2,7 тысячи человек. Количество ДТП выросло на 20% по сравнению в 2021 годом, смертность снизилась на 1,9%.

В прошлом году было наложено около 2 миллиарда административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.