Видеокамер на новосибирских дорогах установят вдвое больше

Около 50 комплексов фото- и видеофиксации появятся для профилактики аварий на дорогах Новосибирской области, в 2022 году были установлены 28 комплексов, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.
«Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году», — сказал Бабенков.
По его словам, в прошлом году на дорогах Новосибирской области работали 230 комплексов, и аварийность на участках, где ведется видеонаблюдение, практически сводится к нулю. Установка и ввод в эксплуатацию новых комплексов планируется в мае этого года.
Бабенков добавил, что фото- и видеофиксация — один из самых эффективных способов обеспечения безопасности дорожного движения.
В 2022 году на территории региона зарегистрировано более 2,1 тысячи происшествий, в которых погибли 255 человек и пострадали 2,7 тысячи человек. Количество ДТП выросло на 20% по сравнению в 2021 годом, смертность снизилась на 1,9%.
В прошлом году было наложено около 2 миллиарда административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...