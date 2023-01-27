Водители назвали главный страх на дорогах

Самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, перебегающие дорогу в неположенном месте, сообщает Группы Ренессанс страхование.

На втором месте — потеря контроля над автомобилем, а на третьем — боязнь внезапного появления животного. 34% россиян опасаются других водителей, которые агрессивно ведут себя на дороге. Больше всего резких автолюбителей боятся жители Новосибирска.

Чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, большинство водителей из Новосибирска держит дистанцию перед другим автомобилем и снижают скорость при движении по городу.

38% водителей стараются не отвлекаться на телефон и используют поворотники при перестроении (26%). 24% стараются не провоцировать других на ответную агрессию, и столько же водителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. 17% не слушают громкую музыку при движении.