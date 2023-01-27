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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водители назвали главный страх на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка за рулём
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, перебегающие дорогу в неположенном месте, сообщает Группы Ренессанс страхование.

На втором месте — потеря контроля над автомобилем, а на третьем — боязнь внезапного появления животного. 34% россиян опасаются других водителей, которые агрессивно ведут себя на дороге. Больше всего резких автолюбителей боятся жители Новосибирска.

Чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, большинство водителей из Новосибирска держит дистанцию перед другим автомобилем и снижают скорость при движении по городу.

38% водителей стараются не отвлекаться на телефон и используют поворотники при перестроении (26%). 24% стараются не провоцировать других на ответную агрессию, и столько же водителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. 17% не слушают громкую музыку при движении.

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Авто #Автоправо #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

nicollaich

Отвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт,...