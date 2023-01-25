СТС раскрыл подробности и сюжет новых «Папиных дочек»

Даша повторит судьбу своей матери и бросит мужа Веника с четырьмя детьми в новом сезоне «Папиных дочек». Съемки проекта уже стартовали, сообщила пресс-служба канала СТС.

«Папины дочки» вернутся с 21-м сезонов на СТС. К своим ролям вернутся Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Филипп Бледный (Вениамин «Веник»), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Александр Олешко (Василий Федотов «Аллигатор»), Ольга Волкова (бабушка Антонина).

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

Перед съемками вся команда пересматривала предыдущие сезоны. В новых сериях художники постарались сохранить образы главных героев. Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов «Папиных дочек».

«Сериал станет современнее и динамичнее. При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили "Дочек". Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями», — цитирует пресс-служба СТС креативного продюсера Аслана Гугкаева.