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Эксперт спрогнозировал укрепление рубля на фоне падения доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Средний курс российской валюты в 2023 году может составить около 63 рублей за доллар, считает инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов.

Поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за ограничений движений капитала и санкционных рисков, а также глобальное ослабление доллара, так как пик инфляции в США, похоже, пройден и Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов не будет проводить агрессивную политику в отношении ставки, приводит «Прайм» мнение Серова.

По его мнению, если американская экономика избежит серьезной рецессии, а у Китая получится зажечь экономическую экспансию, то спрос КНР на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию. При таком сценарии ФРС продолжит удерживать ставку на пиковом уровне до конца этого года.

Инвестиционный советник также предупредил, что рубль может ослабеть до 76 за доллар, если произойдет сильное падение российского экспорта. Более значительное ослабление маловероятно, так как даже в этом случае экспорт, скорее всего, будет превышать импорт, заключил Серов.

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Экономика #Деньги
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