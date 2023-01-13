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Вышел трейлер четвертого сезона «Содержанок»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр START

Новые герои и необычная сюжетная линия ждут зрителей в четвертом сезоне сериала «Содержанки». Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Start 16 февраля.

События новых «Содержанок» развернутся спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме соберет давних знакомых.

В жизни героев многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма.

Смотреть трейлер четвертого сезона «Содержанок»

Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

«Нам не хотелось ломать персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда», — рассказала режиссер сезона Ламара Согомонян.

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