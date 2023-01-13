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«Аватар: Путь воды» покажут в 3D в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» можно будет посмотреть в формате 3D, а в 2D картина стартовала в четырех кинотеатрах Новосибирска.

Официального проката второй части «Аватара» в России нет, поскольку американская студия 20th Century Studios отказалась сотрудничать из-за спецоперации на Украине.

В Новосибирске посмотреть «Аватар: Путь воды» можно было на большом экране в кинотетаре «КиноАтлас» с 22 декабря 2022 года.

«У нас кинотеатральная копия фильма и в плане картинки, и в плане дубляжа! Не экранная копия! У нас оригинальный Голливудский DCP пакет», — заявляли прокатчики второго «Аватара» в телеграм-канале «На большом экране НСК».

С 12 января «Аватар: Путь воды» вышел еще в трех кинотеатрах Новосибирска в формате 2D: «Рассвет» (Зорге 47/2), «Киносити» (Фрунзе, 238) и CinemaPublic (проспект Дзержинского, 2/2).

Тем временем в «КиноАтласе» готовятся выпустить картину в формате 3D HFR 48 FPS. Такие сеансы стартуют с 14 января.

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