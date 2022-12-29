Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе

Украинские власти Одессы демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову, пишут местные СМИ

Памятники снесли в ночь на четверг. Подготовительные работы к сносу начались накануне днем. Местные СМИ уже опубликовали фотографии и видеоматериалы, на которых изображены памятники после завершения демонтажных работ.

Решение о сносе было принято местными властями в конце ноября. За последние месяцы памятники часто подвергались нападениям со стороны вандалов. Они обливали монументы краской, наносили различные надписи.

Активная кампания по борьбе с исторической в 2014 году. Тогда власти решили начать сносить памятники, связанные с российским императорским и советским периодами истории Украины.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову установили в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, 2007 году восстановили.