Приставка Wink+ от Ростелекома позволит играть на максимальных настройках без мощного компьютера и дорогостоящей консоли. Для этого потребуется всего лишь телевизор. «Фишка» устройства — доступ к сервису облачных игр.

Wink+ — настоящая фабрика развлечений. Она дает доступ к тысячам фильмов, сериалов, аудиокниг, сотням телеканалов. С ней можно петь в караоке. Есть и образовательный контент. Но все же главное достоинство устройства для геймера — широкие игровые возможности. Это отличает приставку Ростелекома от множества ей подобных.

Облачный гейминг

Вместе с приобретением приставки Wink+ Ростелекома пользователь получает бесплатную базовую подписку на сервис «Облачные игры GFN.RU». Геймерам больше не нужно тратиться на апгрейды игрового «железа». Сервис позволяет играть в требовательные к ресурсам современные игры, используя вычислительные мощности серверов.

Технология работает так: команды от игрока через приставку направляются на сервер, на котором запущена игра. Там они обрабатываются, и затем видео транслируется на телевизор. Иными словами, сама игра идет в сверхмощных дата-центрах, а геймер получает готовую «картинку». При этом технология трассировки лучей делает ее максимально реалистичной.

Сервис включает сотни современных игр с великолепной графикой. При этом часть из них бесплатна. Игротека постоянно обновляется. Можно подключать игры, права на которые пользователь приобрел в поддерживаемых цифровых магазинах (Steam, Uplay, Epic Game).

Приставка поддерживает большинство современных контроллеров и клавиатур. Сервис также работает с виртуальным геймпадом, который доступен в мобильных приложениях Wink (для Android и iOS), поэтому играть можно и без контроллера.

Что еще умеет Wink+

Приставка Wink+ работает на базе операционной системы Android. Она подключается к сети любого провайдера с любым интернетом на территории России. Рекомендуемая скорость подключения от 25 мегабит в секунду.

Более 300 каналов, десятки тысяч фильмов и сериалов в отличном качестве, в том числе в HD и Ultra HD (4K);

Образовательный сервис «Лицей» с богатым обучающим контентом и возможностью подготовки к экзаменам;

Аудиокниги от «Литрес»;

Караоке, управление Умным домом, родительский контроль;

Управление голосом при помощи умной колонки «Капсула» и Bluetooth-пульта Wink.

Как купить

Оформить заказ на приставку Wink+ можно на сайте Ростелекома. Ее можно приобрести сразу за полную стоимость или в рассрочку. В первом случае с обычным пультом она обойдется в 5900 рублей, с Bluetooth-пультом с голосовым управлением («Маруся») — 6 899 рублей.

В рассрочку за нее придется ежемесячно платить 310 в течение 24 двух лет. За bluetooth-пульт нужно будет дополнительно заплатить 999 рублей.