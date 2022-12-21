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Черного Адама убрали из мультивселенной DC

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черный Адам»

Актер Дуэйн Джонсон, сыгравший Черного Адама в DC Comics, прояснил будущее своего героя после обновления вселенной DC.

«Я хотел поделиться с вами долгожданным обновлением о Черном Адаме, касательно его будущего в новой вселенной DC. Джеймс Ганн и я связались друг с другом, и Черный Адам не появится в первой главе их истории», — написал Джонсон в соцсети.

Актер отметил, что руководство компании рассмотрит варианты возвращения Черного Адама в будущих главах мультивселенной DC, но пока конкретных предложений нет.

В ноябре в DC Studios произошли кадровые перестановке, после которых стали известны изменения в проектах студии. Например, актер Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в запланированном фильме Warner Bros., несмотря на ранние заявления.

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